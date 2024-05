Documentaire



Le croque-monsieur, ce célèbre sandwich parisien à base de pain de mie, garni de jambon et d’emmenthal, que l’on a l’habitude de manger sur le pouce nous réserve bien des surprises. Si il est apprécié par les grands par sa simplicité et par les petits car on le mange avec les doigts, vous verrez qu’aujourd’hui il est aussi revisité par les grands chefs et recherché par les gourmands. Restaurants spécialisés, recettes gastronomiques, après la folie burger, découvrez la folie croque. Avec ces recettes simples et originales, vous ne rougirez plus en proposant un assortiment de croque-monsieur à vos convives, bien au contraire. Un reportage de Bérénice Gabriel.