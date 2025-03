Conférence

Le 19 septembre 2022, Timotée Parrique, l’un des économistes les plus engagés en faveur de la décroissance a présenté son livre « Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance » (2022), lors de la première conférence des « HEC Insights – Transition Series » sur le campus d’HEC.

Conférences à l’heure du déjeuner destinées aux collaborateurs, professeurs et étudiants qui souhaitent approfondir leur compréhension des grands enjeux environnementaux et sociétaux de notre temps, et qui s’interrogent sur les solutions à apporter aux crises écologiques et humaines que nous traversons.