Documentaire

Policiers et gendarmes sont dans les starting-blocks. C’est une véritable traque contre les kilomètresm/heure en trop. Alors forcément du côté des automobilistes, on organise la fronde. Partout en France, les actes de vandalisme sur les radars se multiplient. Les associations d’automobilistes dénoncent un phénomène d’exaspération et une » usine à fric « . L’Etat et les experts de la Sécurité routière défendent, quant à eux, une mesure nécessaire pour sauver des vies. Tagueur solitaire, mouvement organisé des motards en colère, citoyen utilisant les applications pour signaler les forces de l’ordre, la guerre est déclarée contre les radars.