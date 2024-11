Article

Tarzan, le célèbre personnage de la jungle, a été créé par Edgar Rice Burroughs, un écrivain américain. Tarzan est apparu pour la première fois dans un roman intitulé Tarzan of the Apes (Tarzan chez les singes), publié en 1912 dans un magazine appelé All-Story Magazine.

Ce succès a marqué le début d’une série littéraire qui allait devenir l’une des plus populaires du XXe siècle.

L’origine et le succès de Tarzan

Edgar Rice Burroughs a conçu Tarzan comme un héros sauvage et noble, élevé par des singes après la mort de ses parents en Afrique. Le personnage représente un idéal romantique de force, de courage et d’harmonie avec la nature. La richesse du cadre exotique et le contraste entre la jungle sauvage et la civilisation ont captivé les lecteurs de l’époque.

Le roman a été si bien accueilli que Burroughs a rapidement publié une suite et a poursuivi avec un total de 26 livres sur Tarzan, en plus de nouvelles, bandes dessinées et scénarios pour le cinéma.

Edgar Rice Burroughs : un auteur prolifique

Burroughs n’était pas prédestiné à devenir écrivain. Avant de créer Tarzan, il avait exercé divers métiers sans grand succès. Cependant, son imagination débordante et sa capacité à créer des univers captivants l’ont propulsé au rang d’écrivain renommé.

En plus de Tarzan, il est également connu pour sa série de science-fiction John Carter of Mars.

Adaptations

Le personnage de Tarzan a transcendé la littérature pour devenir une figure emblématique de la culture populaire. Les adaptations cinématographiques, commencées dès 1918, comptent parmi les premières grandes franchises du cinéma. Johnny Weissmuller, ancien nageur olympique, a marqué les esprits en incarnant Tarzan dans une série de films entre les années 1930 et 1940.

Depuis, Tarzan a continué à inspirer des films, des séries télévisées, des dessins animés, des bandes dessinées et des jeux vidéo, témoignant de l’attrait durable du personnage.

L’impact de Tarzan sur la littérature et la culture

Tarzan a contribué à populariser le genre de l’aventure exotique et a influencé de nombreux auteurs et artistes. Cependant, certaines représentations dans les œuvres originales ont également été critiquées pour leurs stéréotypes sur les cultures africaines et leur vision romantique mais simplifiée de la nature et de la « civilisation ».

En conclusion : qui a écrit Tarzan ?

Edgar Rice Burroughs a donné vie à un personnage intemporel, dont l’héritage se poursuit à travers les générations. Tarzan reste une icône culturelle, symbolisant le lien entre l’homme et la nature, mais aussi les tensions entre sauvagerie et civilisation.