Documentaire

Quand la Terre gronde, l’humanité se retrouve face à des forces dévastatrices qu’elle ne peut maîtriser. Entre tsunamis, volcans, tremblements de terre, ces catastrophes naturelles brisent des vies, effacent des paysages et laissent des cicatrices profondes sur notre planète et dans nos cœurs.

La terre rappelle souvent aux hommes qu’ils sont peu de chose face aux forces qui animent la planète bleue. Quand elle tremble ou quand les volcans crachent leur magma et leurs gaz toxiques, c’est l’homme qui en pâti.

Deux événements récents nous ont rappelé cette fragilité : l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll qui a paralysé l’Europe pendant une semaine et le tremblement de terre d’Haïti responsable de plus de 230.000 morts.

Ces phénomènes trouvent leur origine dans les entrailles de la terre.

Un film de Vincent Chatelain

Production: Eclectic Prod

©Ampersand