Documentaire

Mai 68, la guerre scolaire, la grève de décembre 1995, le retrait de la loi Devaquet, du CIP et du CPE, les manifestations contre les réformes des retraites de 2003 et 2010, le mouvement contre le mariage pour tous et la loi El Khomri, les gilets jaunes… Régulièrement, la société française s’enflamme et se mobilise.

De la révolte de 68 à celle des gilets jaunes, ce film raconte et analyse les réactions souvent massives, parfois violentes . À l’heure où une partie des français se rebelle contre la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, Michèle Cotta, Patrice Duhamel et la réalisatrice Pauline Pallier racontent l’histoire de ces face-à-face tendus entre les présidents de la Vème république et la rue.

Comment réagir face à ces mouvements lorsqu’on dirige le pays ? Faut-il choisir le dialogue ou la fermeté ? Tenir ou reculer ? Des acteurs et témoins exceptionnels Nicolas Sarkozy, François Hollande, Edith Cresson, Edouard Balladur, Roselyne Bachelot, ou encore Alain Juppé, Elisabeth Guigou , Laurent Fabius , Jean-Louis Debré ou encore Jean-Pierre Raffarin commentent ces grands moments revisités par des archives , ces jours où tout peut basculer.

Réalisateurs : Pauline Pallier, Michèle Cotta, Patrice Duhamel