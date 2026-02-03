Documentaire

De la naissance à deux ans, le nourrisson forge des liens avec son entourage, à partir desquels il se construit et devient progressivement capable d’aimer, de s’attacher, d’agir et de devenir autonome. Cette série documentaire observe et tente de comprendre les « accordages affectifs » qui se mettent en place avec le père, la mère, la fratrie éventuelle, les camarades de crèche, ou encore la puéricultrice et montrer aussi comment chaque lien, malgré sa spécificité, nous amène aussi vers une problématique commune : bien s’attacher pour mieux se détacher.

Ecrit par Valeria Lumbroso

Réalisé par Valeria Lumbroso et Eric Guffroy

Produit par Michel Rotman et Marie Hélène Ranc

Avec la participation de France 5

© Kuiv Productions – 2008

