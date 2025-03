Documentaire

Quel est le point commun entre Yannick Noah, Demi Moore ou la navigatrice Catherine Chabot ? Ils jeûnent ! Et ils ne sont pas les seuls ! De plus en plus de Français sautent le pas et prennent une semaine pour se nourrir de tisanes, de bouillons filtrés et de jus de fruit dilués tout en marchant quelques heures par jour loin de tout… Mais pour quels bénéfices ? Et quelles sont les précautions à prendre?

Un documentaire de Soraya Benzidane.