Documentaire



L’île d’Yeu voit déferler pas moins de 40’000 touristes durant la saison estivale. L’hiver est une saison propice pour aller à la rencontre de ses heureux et joyeux 5000 résidents permanents. Pour les îlais c’est une période de ressourcement et propice à des d’échanges conviviaux et festifs. C’est aussi l’occasion de profiter pleinement des paysages et des lumières grandioses de l’Océan. Un documentaire de Dominique Clément pour Passe-moi les jumelles.