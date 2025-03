Documentaire

L’île de Porquerolles est la plus grande de l’archipel des îles d’Hyères. Surnommée la perle rare, elle reçoit plus d’un million de visiteurs par an venus de toute l’Europe. L’île est envahie l’été et son activité est de plus en plus dédiée au tourisme. Lorsque l’hiver arrive, les hôtels, les restaurants et les commerçants baissent le rideau. L’île est désertée. Pourtant quelques irréductibles aiment encore y vivre, et tiennent à conserver une vie de village. Ilien dans l’âme, ils ont voulu nous raconter pourquoi ils se battent pour maintenir une épicerie, l’école et la poste ouverts toute l’année. Une balade à Porquerolles en hiver, c’est la découverte du vrai Porquerollais. Un documentaire de Sophie KERBOUL