Conférence

La transition écologique et cette nouvelle ère digitale impactent notre société. Nous devons en être conscients et agir vite. Après 25 ans d'une aventure entrepreneuriale dans le numérique, Aymeric est convaincu que nous avons les moyens d'agir avec ce que l'on a. Des solutions simples sont là pour nous éviter de rechercher la planète B. Sa participation à ces vastes changements se concentre sur l'électro mobilité, en essayant de répondre à une question majeure : comment passer plus rapidement à la voiture électrique ?