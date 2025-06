Documentaire

Le contrôle technique, c’est un peu la visite médicale d’une voiture et c’est obligatoire ! Dès qu’une voiture a 4 ans au compteur et ensuite tous les 2 ans, il faut passer au tiroir-caisse ! C’est entre 50 et 100 euros la visite, 116 points de contrôle, 40 minutes en moyenne et s’il y a quelque chose qui cloche, on a le droit à la contre-visite après réparations. 13 millions de véhicules y sont passés l’année dernière et 5200 centres agréés peuvent faire les contrôles. Officiellement, pour sécuriser les routes et éliminer les épaves du parc automobile. Alors le contrôle technique est-il vraiment fiable ? Tous les contrôleurs sont-ils blancs comme neige ? Quelles sont les magouilles de ce business ? Documentaire réalisé par Céline Chassé.