Documentaire

L’ormeau est l’un des fruits de mer les plus recherchés au monde. Ce produit luxueux est parfois appelé le caviar de la mer ou la truffe des océans. En Chine, il peut se vendre jusqu’à 8 000 dollars le kilo.

Tout est bon dans l’ormeau, que ce soit les intestins, la coquille ou encore la chair.

La chair est destinée à la consommation, les intestins servent à la préparation d’une sauce et la coquille est utilisée dans l’industrie pharmaceutique ou transformée en objet décoratif.

Découvrez les autres surprises que réserve ce coquillage en plongeant aux côtés de James Polanowski, pêcheur d’ormeau depuis 17 ans.

Extrait du film : ​​” Australie en Bleu ” – issu de la collection “ Voyage à travers les couleurs ”

Réalisation : Philippe Moreau

