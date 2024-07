Documentaire

Une mégalopole tentaculaire qui semble s’étendre jour après jour … New Delhi – 15 millions d’habitants et bientôt la ville la plus peuplée au monde ! Elle attire autant qu’elle effraie. Grouillante, polluée, désorganisée, bruyante … Il faut un temps d’adaptation pour s’y sentir à l’aise. Il y a les odeurs, les klaxons, les fils électriques qui pendent de partout, les bâtiments délabrés, le ballet des rickshaws, les femmes drapées de saris aux couleurs vives, la lessive des hommes sur le trottoir, les échoppes de fortune, les parties de crickets à l’ombre des palais Moghols… Autant de scènes de vie qui font le charme de la capitale indienne. De plus en plus de français font le choix de s’y installer. Pour certains l’arrivée ressemble au parcours du combattant, d’autres trouvent rapidement leurs marques dans une ville au carrefour de l’Inde traditionnelle et de l’Inde moderne. Là où les bazars jouxtent les quartiers d’affaires, et où les mendiants croisent les nouveaux acteurs de l’économie mondiale.

Un documentaire de Lucile Aimard, Antoine Imbert.