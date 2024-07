Documentaire



Depuis les montagnes des Alpes jusqu’au sud de la Sicile, la péninsule italienne s’étire sur 1 700 kilomètres, comme un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

L’Italie se raconte, le temps d’une journée, au rythme de ses anciennes cités Etat.

Milan et Rome – ainsi que Turin, Naples et Palerme – sont les pôles d’attraction de ce territoire traversé par des influences multiples héritées de l’histoire. Mais le pays doit également faire face à d’immenses défis, entre crise des migrants et développement urbain, industriel et énergétique…

Réalisation : Roland THERON et Jean-Philippe URBACH