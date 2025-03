Documentaire

Le Népal. Des paysages à couper le souffle, les plus hautes montagnes au monde, dont l’Everest. 30 millions d’habitants seulement, mais plus de 60 ethnies et castes différentes. Une grande partie vit dans une grande pauvreté et des dizaines de milliers d’enfants souffrent de malnutrition. La population locale se mobilise pour tenter d’apporter secours à ces enfants, foyer après foyer. Voici notre reportage.