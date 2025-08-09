Documentaire

En Angleterre, Jack, 15 ans et Danny, 8 ans souffrent d’un mal étrange qui leur gâche la vie. Les deux garçons sont atteints de TOCS : de troubles obsessionnels compulsifs.

Leurs angoisses les obligent à réaliser les mêmes gestes ou à répéter les mêmes phrases plusieurs fois par jour.

Pour Danny, les manifestations de la maladie sont extrêmement inquiétantes car il entend une voix qui le menace dès qu’il ne lui obéit pas. Quand à Jack, obsédé par la propreté, son trouble l’empêche d’avoir une vie d’adolescent normal et détériore ses relations avec sa famille.

Les deux garçons vont donc entamer une thérapie intensive dans l’un des meilleurs hôpitaux psychiatriques d’Angleterre. Parviendront-ils à surmonter leur trouble ?

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Mon fils souffre de tocs

Montage : Rodolphe Rinnert

