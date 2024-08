Documentaire

Maram Kairé, chef de file de l’astronomie en Afrique de l’Ouest, souhaite propulser le Sénégal à la pointe de la recherche spatiale. Ce documentaire revient sur sa participation à la préparation de la mission spatiale Lucy, une sonde lancée dans l’espace le 16 octobre 2021.

Au Sénégal, Maram Kairé souhaite donner une nouvelle impulsion à l’histoire de l’astronomie en Afrique. La tête dans les étoiles depuis l’enfance, il a été sollicité pour participer au lancement dans l’espace de la sonde spatiale Lucy. Un projet ambitieux, mené par la Nasa dans le but de percer les mystères des origines du Système solaire, dont la préparation a nécessité un travail d’orfèvre. Afin d’optimiser la trajectoire de la sonde, Maram Kairé et ses équipes sont chargés de collecter le plus de données possibles sur les astéroïdes, notamment grâce à une occultation stellaire (passage d’un astre devant une étoile), un phénomène de quelques secondes seulement, devant se produire juste au-dessus du Sénégal.

Voyage cosmique et spirituel

Pour mener à bien ce projet, Maram Kairé se rend dans la campagne sénégalaise. Car, s’il est en pointe sur les technologies les plus modernes (en plus de mettre au service de sa recherche la technologie la plus récente), il estime important de découvrir aussi les connaissances traditionnelles sénégalaises, notamment à travers de très anciens livres d’astronomie qui appartiennent au patrimoine de son pays. Son objectif : montrer aux Sénégalais la place essentielle que la pratique de cette science occupe dans cet État majoritairement musulman, le temps constituant une donnée étudiée depuis des siècles dans l’islam. Entre musiques envoûtantes, paysages célestes et histoire millénaire, ce documentaire invite à un voyage aussi cosmique que spirituel.

Documentaire de Ruth Berry (Autriche, 2022, 52mn)

