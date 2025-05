Documentaire

Andrea Mantegna, né vers 1431 à Isola di Carturo et mort le 13 septembre 1506 à Mantoue, était un graveur et peintre italien. « Le Calvaire » représentant la crucifixion du Christ est la partie centrale de la prédelle du « Retable de saint Zénon de Vérone ». Ce retable est l’une des œuvres majeures de Mantegna. Il figure parmi les plus grands artistes de la Renaissance, ses peintures ont stimulé l’imagination de ses contemporains et ses gravures ont participé à sa renommée au-delà de l’Italie.