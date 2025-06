Documentaire

C’est le troisième poste de dépenses des Français : l’alimentation. Il est aujourd’hui possible de se nourrir pour pas cher grâce aux magasins hard discount et aux produits premiers prix. De plus en plus de Français fréquentent ces magasins apparus dans l’hexagone en 1988. Des magasins à bas prix qui connaissent un renouveau depuis la crise. On y trouve de tout à des prix défiant toute concurrence mais avec un choix moindre : 1300 références en moyenne. Manger low cost, c’est économique mais est-ce bon ?

Un documentaire de Thyali Huynh.