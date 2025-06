Documentaire

Avec leur fils ou leur fille, leurs rapports sont fusionnels ou électriques. Notre équipe présente trois reportages sur les relations de trois mères avec leur progéniture. Céline a 35 ans. Après une séparation et une grave maladie, elle se sent étouffée par ses parents. Avec sa mère, la tension ne faiblit pas : les deux femmes règlent leurs comptes.

A 23 ans, Vincent a tenté de mettre fin à ses jours à la mort de son idole, Michaël Jackson. Depuis, sa mère et sa famille ont décidé de le soutenir, quitte à sacrifier leur propre vie. Ils le poussent à devenir l’un des performers les plus étonnants de la star. Rose et Alice partagent tout. La mère et la fille échangent leurs vêtements, vivent et travaillent ensemble.