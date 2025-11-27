Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.
Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...
Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci...
L’univers des reptiles rares d’Europe fascine autant les passionnés que les spécialistes, tant il mêle discrétion, singularité biologique et...
Un tigre repère une carcasse qui appartient à sa mère. Il y a assez de viande pour les nourrir...
En 2015, c’est la deuxième fois que des orques sont filmées en train d’attaquer un grand requin blanc. Très...
Des requins à pointes noires et des tarpons chassent des bancs de mulets. Soudain, des requins-bouledogues attaquent. Ce ne...
Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...
En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...
Linda Koebner, comportementalisme animalier, s’est occupée pendant des années de ces chimpanzés alors qu’ils sortaient d’un laboratoire où ils...
Le nestor kéa est l’une des dix espèces de perroquets endémiques de Nouvelle-Zélande et le seul perroquet de montagne...
Dans la nature, les stratégies parentales diffèrent selon les espèces. Certains animaux, comme les chacals et les vautours, choisissent...
Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire exceptionnelle de deux lionnes blanches, deux soeurs, depuis leurs premières semaines de...
Les plus grands mâles font jusqu’à cinquante fois la taille de la jeune Binti, qui n’avait jamais vu d’aussi...
Un bon paquet de protéines.
La paléontologie vit actuellement un âge d’or : dans les dix dernières années, plus d’espèces fossiles ont été exhumées...
Des lions en Inde ! L’affirmation peut surprendre. pourtant une population d’environ 300 lions survit dans la réserve de...
Au cœur des phénomènes de spéciation et des problématiques d’extinction, la dispersion, qui représente la capacité des organismes à...
Leur vie est faite d’une entraide singulière…
Délinquance, vandalisme, cambriolages et petits vols : ici, à Anchorage, au coeur de l’Arctique, le taux d’insécurité atteint des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site