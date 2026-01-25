Au Kenya, la réserve nationale du Masaï Mara est célèbre pour la richesse et la densité de sa faune. La grande migration des gnous rythme les allers et venues de centaines de milliers d’herbivores, sous le regard attentif des lions, guépards et léopards. C’est ici que se déroule la grande histoire de la vie sauvage, lorsque proies et prédateurs se croisent et que chaque rencontre va déterminer leur destin… Le film suit particulièrement la vie d’une guéparde qui élève courageusement ses 6 turbulents petits, d’une famille de lions dont le territoire couvre toute la grande plaine et d’un jeune léopard jouant avec sa mère.
Un documentaire de Ronan Fournier-Christol