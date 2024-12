Documentaire

L’Utérus Artificiel nous plonge dans un monde où le temps passé par le bébé dans le ventre de sa mère diminue de plus en plus. Entre les fécondations in vitro et le seuil de viabilité des grands-prématurés, l’écart se réduit au fil des années… Va-t-il un jour s’abolir ? Scientifiquement, il est possible d’envisager la gestation d’un bébé en dehors du corp d’une femme. Des recherches sont menées sur un placenta artificiel, sur un liquide amniotique de synthèse. Mais notre monde peut-il accepter de concevoir les enfants dans des couveuses hyper-technologiques, rejoignant ainsi les fantasmes les plus fous d’Aldous Huxley dans Le Meilleur des mondes? Dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Est-ce possible, sans dommages pour l’enfant, d’interrompre la chaîne des descendances ?

L’utérus artificiel, le ventre de personne

Un documentaire de Marie Mandy