Documentaire Les eaux néfastes pour notre santé Des traces de polluants dans les bouteilles d’eau de grandes marques

Documentaire Jean Michel s’endort partout Sa narcolepsie lui empoisonne la vie

Article Comment bien utiliser les huiles essentielles ? Les huiles essentielles sont des composés aromatiques extraits de plantes. Elles possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé...

Article Quelle est l’efficacité du baume du tigre ? Le baume du tigre, un remède à base de plantes largement utilisé dans les médecines traditionnelles asiatiques, a longtemps...

Documentaire Les urgences de l’enfance Depuis la crise sanitaire, les urgences pédopsychiatriques de Rennes n’ont jamais accueilli autant d’enfants en souffrance. Les soignants, les familles et...

Documentaire Télé-consultation : un géant français en première ligne La crise sanitaire a bouleversé aussi notre rapport à la médecine. Les télé-consultations qui permettent aux généralistes d’éviter le...

Conférence C’est quoi l’hygiène ? L’hygiène désigne l’ensemble des pratiques et des comportements visant à préserver la santé, à prévenir les maladies et à...

Documentaire Quel est l’impact de notre alimentation sur notre corps ? Surpoids, capacités mentales, régime végétarien… quel est l’impact de ce que l’on mange sur notre corps ? Pourquoi avec...

Documentaire Le sommeil est d’or Leurs nuits ne durent que quatre ou cinq heures… Les courts dormeurs représentent moins de 6% de la population....

Article Le micro-ondes : un risque pour notre santé ? Le micro-ondes, cet appareil électroménager devenu incontournable dans de nombreux foyers, suscite de plus en plus de questions quant...

Documentaire Les sauveteurs du 93 Face à une population souvent en grande difficulté, le personnel des urgences enchaine les heures et dénoue les crises....

Article Le lait de coco est-il compatible avec un régime pauvre en cholestérol ? Le lait de coco est souvent prisé pour sa saveur exotique et ses multiples usages culinaires, mais une question...

Article L’effet de la caféine sur l’apprentissage du cerveau Un sujet fréquemment abordé par les chercheurs, philosophes et amateurs de café est celui de son effet possible sur...

Documentaire Les pouvoirs extraordinaires du corps humain – Les secrets de nos cinq sens Adriana Karembeu et Michel Cymes s’envolent pour l’Inde du Sud, pays où s’affolent les cinq sens au contact des...

Documentaire Syndrome de Diogène : faire le ménage, c’est impossible Marc souffre du syndrome de Diogène, un trouble qui le pousse à accumuler compulsivement des objets sans jamais pouvoir...

Article Le cbd, quels bienfaits ? Le cannabidiol, communément appelé CBD, suscite de plus en plus d’intérêt pour ses nombreux bienfaits potentiels sur la santé...

Podcast C’est quoi ça, la technoférence Comment les outils numériques perturbent nos relations sociales ? Est-ce qu’il faut supprimer tous nos objets connecté pour nous reconnecter...