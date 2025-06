Documentaire

Dans un marché automobile en crise, certaines voitures tirent leur épingle du jeu : ce sont les petites familiales à tarif économique ( monospaces compacts – type Renault Senic , et ludospaces – type Citroen Berlingo). En revanche, le marché des grands monospaces – type Renault espace, Peugeot 807, et des berlines s’effondre. ( trop chers). Apparaissent également de nouveaux breaks à tarif TRES économiques ( Dacia Logan Break, à partir de 13 000 euros) qui sont de plus en plus recherchés par les familles. En fonction du nombre d’enfants ( de 1 à 7) quel modèle choisir ? Break, Monospace, Mini bus, ludospace, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque catégorie ? Les constructeurs automobiles répondent-ils aux attentes des familles ? Un documentaire de Louis Lanher.