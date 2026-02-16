Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Guerre du Sahel : qui sont les nouveaux maîtres du Mali ? De Gao à Tombouctou, le Nord du Mali est dominé par des milices qui imposent leur loi. Cette zone...

Documentaire Centrafrique : au coeur du chaos Nous étions en Centre Afrique lors de la prise de pouvoir des rebelles. Document exceptionnel car nous sommes le...

Documentaire Russie, un mélange fascinant de richesse et d’obscurité C’est le nouvel Eldorado de la Russie. À 10.000 km de Moscou, deux heures de voiture de la Chine...

Documentaire Lagos : quand les multimillionnaires tombent dans la démesure C’est l’une des villes d’Afrique qui compte le plus de millionnaires. Ils seraient plus de 10.000 à Lagos, un...

Documentaire Moscou : au coeur de tous les extrêmes La jeunesse russe semble avoir perdu la tête. Une génération déboussolée qui se cherche dans un pays où plus...

Documentaire La vie des SDF l’été On estime qu’il y a près de 8000 Personnes sans domiciles fixes à Paris. L’hiver, de nombreuses associations aident...

Documentaire Manille, le peuple des enfants perdus Hors-la-loi dès 10 ans, 100 000 gamins survivent entre cimetières et dépôts d’ordures autour de la capitale philippine. Plongée...

Documentaire Espagne : Canaries, une île sous pression En 2020, près de 20 000 personnes ont atteint les îles Canaries, sur de frêles esquifs et de manière...

Documentaire Papouasie-Nouvelle-Guinée – Una, les tailleurs de pierres Partager le quotidien d’un des derniers peuples au monde qui fabrique, utilise et échange des outils en pierre.

Documentaire Quiberon : la pêche artisanale revient en force À Quiberon, Simon Le Gurun, la petite quarantaine, est un marin pêcheur nouvelle génération. Il y a trois ans,...

Documentaire Madagascar : les Mikéa, derniers gardiens de la forêt Inconnus du grand public et rarement médiatisés, ils n’ont jamais été conviés à une COP. Ce sont les Mikéa,...

Documentaire Une vie de sans-abri Til, Max et Magdi, des Suisses comme vous et moi ont vu leur vie basculer du jour au lendemain;...

Documentaire Prendre place À La Courneuve, le réalisateur Jérémy Gravayat a filmé les habitants du bidonville baptisé la « place du Samaritain », montrant...

Documentaire À la poursuite de milliardaires philanthropes Pourquoi les hyper-riches donnent-ils une partie de leur argent ? Au cours de 2 années, Jean-Luc Leon accompagne trois...

Documentaire Rubis | Dans la plus grande mine du monde La région pauvre de Montepuez, où un gisement a été découvert il y a huit ans, tient désormais du...

Documentaire Quelle place pour la culture russe ? Depuis que la Russie a envahi son voisin ukrainien, de nombreuses voix demandent aux institutions culturelles de ne plus...

Documentaire Les démineuses en Ukraine Les restes explosifs de mines et autres engins disséminés dans les zones de conflit ont souvent l’air inoffensifs mais...

Documentaire Iran, au cœur de la révolution Depuis plus de deux mois, l’Iran est secoué par une révolte sans précédent. Des centaines de manifestants iraniens auraient...