Documentaire Partir sans argent (et s’éclater) au Vietnam ! Au Viêtnam, pays où le communisme côtoie la libre entreprise, Sebastian rencontre les rois de la débrouille, ces exclus...

Documentaire Le mystère de Mojiang : la ville chinoise qui célèbre… les jumeaux Le mystère de Mojiang : dans cette ville chinoise, les vrais jumeaux naissent beaucoup plus nombreux que partout ailleurs...

Documentaire Les talibans afghans ont-ils changé ? Depuis qu’ils ont repris le pouvoir en Afghanistan, plusieurs dirigeants talibans ont fait leur entrée publique dans Kaboul. L’émission...

Documentaire Tous en transe ? Aujourd’hui, si l’adhésion aux grandes religions est en baisse, les rituels initiatiques, eux, augmentent. Parmi ces pratiques, la transe...

Documentaire Ils fuient l’Amérique de Trump Deux fois plus d’Américains aux Pays-Bas. Trois fois plus au Portugal. En Espagne, aussi, les demandes de visa ont...

Documentaire Toutes les vies de Kojin – Être gay au Kurdistan Dans un documentaire à la première personne, Diako Yazdani, réfugié politique en France, se rend en Irak où, accompagné...

Documentaire Pauvreté, maladies : le quotidien infernal des habitants au Ghana Ils jonchent les plages, s’entassent et brûlent dans d’immenses décharges. Au Ghana, les vêtements usagés venus du monde entier...

Documentaire Le vrai visage de Tahiti Misère et exclusion, loin des cartes postales et des plages de sable blanc, Tahiti affiche un visage que les...

Documentaire Gitans de St-Aignan : retour sur une flambée de violence Ce fut le point de départ du coup de vis sécuritaire du gouvernement cet été. Le week-end du 17...

Documentaire Katrina, Nouvelle-Orléans Un an après le passage de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, les comités de soutien s’organisent tandis que le...

Documentaire Hello China ! Entre traditions et modernité Comment sortir toute une population de la pauvreté ? De la traque au faisan à la médecine chinoise utilisée...

Documentaire Les pêcheurs tunisiens au secours des migrants A Zarzis en Tunisie, les pêcheurs du port sauvent toutes les semaines en mer des migrants partis des côtes...

Documentaire Bhar-Hazreg, la mer bleue Alexis un Ivoirien catholique de 34 ans est « piégé » à Tunis depuis quatre ans et quatre mois....

Documentaire Enquêtes de foot : Tibet United La discipline peut-être un outil de rapprochement entre les Tibetains et les Chinois. En 2015, quelques jours après la...

Documentaire Le paradis des trolleys Suisses ou quand les vieux bus Suisses ressuscitent à Valparaiso Depuis des dizaines d’années, les anciens trolleys genevois finissent leur vie à Valparaiso au Chili. Parmi eux un Berna...

Documentaire Bangladesh, les galériens du bambou Au Bangladesh, des hommes montent à l’assaut des collines du Nord pour couper les précieux bambous qu’ils assemblent en...

Documentaire Han – le prix de la liberté Un film sur des réfugiés de Corée du Nord qui tentent de s’exiler en Thaïlande en passant par la...

Documentaire Indonésie : l’exploitation des enfants jockeys En Indonésie, la pratique de l’équitation fait partie de la culture locale. C’est même une tradition millénaire et une...