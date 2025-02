Documentaire

Créé sous Napoléon 1er il y a 200 ans, la Cour des comptes n’a jamais autant fait parler d’elle. Constituée de magistrats elle a en charge le contrôle de l’utilisation de l’argent public par les administrations et les structures qui en dépendent. Culture, justice, police, urbanisme, éducation, grandes associations, collectivités locales, ministères, elle met son nez partout et jouit d’une image forte, celle d’un contre-pouvoir face aux décisionnaires politiques tout puissants. Exceptionnellement la Cour des comptes nous a ouvert ses portes. Jeunes frais émoulus de l’ENA, magistrats chevronnés, responsables politiques en stand-by, nous avons pu suivre pendant 6 mois le travail de ses magistrats et de ses enquêteurs. Sur le terrain et jusque sous les lambris des plus grands palais de l’état. Un documentairede Delphine Lopez