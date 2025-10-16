Documentaire

Les Seychelles sont connues comme un paradis tropical avec une industrie touristique de plusieurs millions de dollars.

Mais au-delà des hôtels 5 étoiles et des plages d’azur se trouve un pays en pleine tourmente.

Sur la base de la population, les Seychelles ont le plus gros problème d’héroïne au monde, avec environ 10 % des Seychellois dépendants de cette drogue.

Joseph Fady Banane, qui a vécu toute sa vie sur les îles, était l’un d’entre eux.

Aujourd’hui libéré de l’héroïne, Fady enquête sur l’épidémie secrète qui se cache derrière ce luxe.

Rencontrant des consommateurs de drogue, des dealers, la police et les communautés prises au piège, Fady affronte un passé douloureux et tente de renouer avec ceux qu’il aime… et qu’il a presque perdus.