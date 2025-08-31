Dans ce documentaire, Hervé Bouchaud explore le phénomène des « Survivalistes » qui se préparent à l’apocalypse. Emmanuel et Sandrine ont transformé leur maison en une base de survie, équipée de stocks de nourriture, de compteurs Geiger et d’arbalètes et ont ainsi décidé de devenir survivaliste. Aux États-Unis, certains font fortune grâce à la peur des gens pour la fin du monde. Une chaîne de supermarchés « Survivalistes » a vu son chiffre d’affaires tripler l’an dernier. Les constructeurs de bunkers ont du mal à faire face à la demande et certains rachètent même des infrastructures militaires pour les transformer en bunkers de luxe. Le prix d’un lit dans ces installations peut aller jusqu’à 35 000 dollars.