Documentaire

Plongez dans les coulisses des enquêtes criminelles où la science éclaire les zones d’ombre. ADN, projections de sang, toxicologie et médecine légale : découvrez comment ces disciplines révolutionnent la résolution des crimes les plus complexes. Avec des experts renommés et des affaires marquantes comme celles de Guy Georges, la tuerie du Grand-Bornand, ou encore l’énigme de la Josacine empoisonnée, explorez les outils et les techniques qui transforment les indices en preuves irréfutables. Une immersion captivante dans le monde fascinant de la police scientifique.