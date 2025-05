Documentaire

Ce numéro propose une plongée palpitante au sein de la brigade de gendarmerie de Brignoles (Var) chargée de démanteler un gang de cambrioleurs qui dépouillent la ville et ses environs. En un mois et demi, le Chef Dimitri et l’Adjudant Navarro vont être confrontés à un cambriolage par jour; des casseurs aussi déterminés que rusés, qui échappent de justesse à chaque fois aux enquêteurs. Pour les coincer, la brigade va sortir les grands moyens: localisations des téléphones portables des suspects, filatures, visionnages des images de vidéosurveillance et même balise GPS aimantée à la voiture des casseurs pour les suivre à distance. Avant de parvenir à les coincer, les gendarmes iront de surprises en surprises et devront faire appel à toutes leurs expériences pour ficeler dans ses moindres détails, une enquête à suspens. Un documentaire de Benoit Lanet.