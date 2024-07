Documentaire



Le Guyana est un pays oublié et mystérieux. Coincé entre le Suriname, le Venezuela et le Brésil, le seul état anglophone d’Amérique du Sud reste aussi l’un des plus pauvres et des moins peuplés du continent. Tout peut arriver dans ce repère d’aventuriers, de cow-boys et de chercheurs d’or. En dehors de Georgetown, la capitale du bord de mer aux airs de cité coloniale, le reste du territoire a des allures de monde perdu. La forêt amazonienne recouvre tout, lacérée çà et là par d’immenses fleuves sinueux. Au-delà de la jungle : une vaste savane brûlée par le soleil l’été et envahie par les eaux à la saison des pluies. Peu de gens osent s’aventurer à l’intérieur des terres. Pourtant, une poignée de chauffeurs routiers prennent tous les risques pour ravitailler en nourriture et en essence les mines d’or et les rares villages qui s’y trouvent. À bord de leurs Bedfords, ces vieux camions de l’armée anglaise mille fois rafistolés, ils doivent affronter des pistes défoncées, traverser une jungle hostile et braver des torrents de boue. Leurs voyages les mènent dans des zones parmi les plus isolées de la planète. Ici, on ne compte pas en kilomètres, mais en jours passés sur la route. Et une simple panne peut vite avoir des conséquences dramatiques… Un documentaire de Jean-Marie Lemaire , Julien Félix