Documentaire

Le bio c’est bon pour la planète et pour notre santé, mais moins bon pour notre portemonnaie. Dans cette émission, ABE décortique les prix des produits biologiques pour comprendre qui empoche quoi, de la ferme au magasin.

Au rayon bio, l’œuf est le produit préféré des Suisses. En 2020, plus de 18% des œufs vendus dans notre pays portaient le label biologique. Evidemment, ces œufs sont nettement plus chers que ceux de la production conventionnelle. Mais qu’est-ce qui fait monter la facture ? Reportage dans une ferme labellisée Bio Suisse dans le canton de Neuchâtel.

On a vu que le bio coûte plus cher à chaque étape de la production. Et au niveau de la distribution, est-ce que les intermédiaires prennent plus de marges sur ces produits ? Linda Bourget en parle avec Sophie Lagrange, journaliste à ABE.