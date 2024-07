Documentaire

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des criminels de guerre nazis furent jugés par les Alliés à Rastatt, en Allemagne, sur le territoire de la zone d’occupation française. Coup de projecteur sur des procès méconnus.

Largement éclipsés par celui de Nuremberg, les procès de Rastatt comptent pourtant parmi les plus importants menés par les Alliés pour crimes de guerre après le second conflit mondial. Entre 1946 et 1949, sur le territoire de la zone d’occupation française, 235 procès se sont tenus devant le Tribunal général, au château de Rastatt, dans le Land du Bade-Wurtemberg, afin de juger principalement des membres du personnel des camps nazis – 2 130 accusations furent portées. Longtemps restées inaccessibles, les archives judiciaires ont pu récemment être dépouillées et étudiées, permettant ainsi de documenter le déroulement exact de nombreuses procédures. Enrichi d’interviews d’historiens et de spécialistes, ce documentaire-fiction méticuleusement reconstitué nous plonge au cœur des procès de Rastatt et permet de replacer dans un contexte historique global tout un pan de la relation franco-allemande de l’après-guerre.

Documentaire de Judith Voelker (Allemagne, 2020, 1h30mn)

Disponible jusqu’au 24/09/2024