Au cœur de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, un épisode est méconnu des Français : les freedom rides, ou bus de la liberté. C’est pourtant l’une des formes de protestation qui a inspiré la Marche des Beurs quelque vingt ans plus tard. L’idée : parcourir le pays pour mettre à mal la ségrégation instaurée. Plus de 50 ans après, un road movie historique à travers l’Alabama et le Mississippi, part sur les traces de près de 450 militants, noirs et blancs, hommes et femmes. Nous retrouverons plusieurs d’entre eux dans un récit de leur lutte pour établir l’égalité.