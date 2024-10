Documentaire



En quelques mois à peine, Thierry Le Luron devient une véritable star, régalant les émissions télévisées et salles de spectacle de ses imitations. C’est le récit d’une carrière fulgurante. Celle d’un adolescent repéré à la télévision, qui connaîtra la fortune et la gloire à 20 ans, deviendra une star de l’imitation et le symbole du contre-pouvoir politique, avec ses parodies férocement drôles, avant d’être terrassé par la maladie à l’âge de 34 ans, le 13 novembre 1986. Voilà pour la face visible, mais en creux de cette formidable ascension, il y a l’itinéraire d’un homme qui, toute sa vie, aura joué avec les apparences pour mieux cacher la difficulté à assumer sa vie privée. Derrière l’image de gendre idéal, il y avait les fêlures intimes, une solitude et le poids de la maladie, qu’à l’époque le conformisme social obligeait à taire.

Un film de Laurent Allen-Caron

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto