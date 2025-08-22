Les Etats-Unis fêtent le succès d’Apollo 11, exploit qui place le pays devant leur ennemi russe, pourtant bien supérieur...
Sylvie et Jean-Bernard ont grandi dans l’idée qu’ils avaient été abandonnés à la naissance. Mais ce frère et cette...
Le samedi 31 octobre 1970, 146 jeunes périssent dans les flammes du nouveau dancing de Saint Laurent du Pont,...
Il y a cinquante ans, le 31 octobre 1970, 500 jeunes se retrouvent sur la piste de danse du...
L’histoire de la Russie et de l’URSS est gravée dans l’or des innombrables palais et églises d’un territoire immense,...
L’affaire Chevalier devient celui de la cause des femmes. Le tribunal est pris d’assaut, la pression de l’opinion publique...
En avril 1971, le « Manifeste des 343 » Françaises déclarant avoir avorté, s’attaque à la loi de 1920, qui en...
« AD » la signature du groupuscule d’Action Directe va marquer en lettres de sang les années 80. Le...
Pour qualifier la Palestine ottomane, l’historien Tom Segev décrit “une province reculée, sans loi ni administration. La vie s’y...
Leur rencontre en mai 1955 était presque un hasard car rien ne prédestinait une star américaine au sommet de...
1915 est une année catastrophique pour les alliés; devant le blocage de la situation militaire en France, les alliés...
\r\nAu péril de leur vie, des officiers français, internés dans un camp de prisonniers, ont filmé leur quotidien. Ce...
Retour sur le destin et la disparition de François de Grossouvre, le conseiller et ami de François Mitterrand ....
Pourquoi la figure de la socialiste révolutionnaire Rosa Luxemburg continue-t-elle de briller tandis que Friedrich Ebert, social-démocrate, président de...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
14 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht entrent à Paris. C’est le début de l’occupation de la capitale...
En octobre 1972, un avion transportant 45 passagers en direction de la capitale du Chili s’écrase dans les Andes....
Ce court documentaire explore le rôle de l’ONU dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, mettant en lumière...
Le Titanic, ce géant des mers devenu légende, continue de fasciner plus d’un siècle après son naufrage. Si l’on...
Pendant plus de 25 ans, le Concorde, un avion de ligne supersonique mis en service en 1976, fut le...
