Retour sur l’extraordinaire longévité musicale du quintet Fleetwood Mac, dopée par le génie de ses interprètes et par… de nombreux abus. Quarante ans de sexe, drogue et rock’n’roll, au coeur du réacteur des « Beatles de l’Amérique ».

Septembre 2020. À la suite d’une panne de voiture, un utilisateur de Tiktok se filme en skateboard, roulant au son de l’iconique « Dreams », de Fleetwood Mac, chanson phare de l’album Rumours (1977). La vidéo virale propulse à nouveau le titre en tête des charts et offre une nouvelle jeunesse à un groupe qui en a compté de nombreuses au fil d’une carrière pléthorique. Avec leur premier album éponyme en 1975, interprété par la formation définitive (après le départ de quatre précédents musiciens, dont le génie du blues Peter Green), Fleetwood Mac s’impose en quelques semaines au firmament du « soft rock » grâce à la locomotive « Rhiannon », portée par les textes mystiques et la voix déchirante de la chanteuse Stevie Nicks. S’ensuivent quarante ans de rock’n’roll et tous les excès qu’on peut imaginer au sein d’un groupe où les amants terribles Stevie Nicks et Lindsay Buckingham se déchirent et se rabibochent par titres interposés…

Le phénix décadent du rock des années 1970 a connu de nombreuses résurrections au fil des décennies, entravées ou sublimées, c’est selon, par l’épuisement de la vie de tournée, les aventures sexuelles et la drogue (au point que le groupe réfléchira très sérieusement à remercier son dealer dans le livret de leur deuxième album, Rumours, par ailleurs considéré comme un des meilleurs disques de tous les temps). Aujourd’hui célébrés et repris par la nouvelle scène musicale (Harry Style, Miley Cyrus, Vampire Weekend, Bone Thugs-N-Harmony…), les « Beatles de l’Amérique » tels que décrits par Weyes Blood, ont achevé avec la mort de Christine McVie en 2022 une carrière totale, faite de constantes réinventions formelles. En images d’archives et analyses de passionnés (Weyes Blood, Alex Kapranos, fondateur de Franz Ferdinand…), un portrait généreux qui met en lumière le rôle tenu par Stevie Nicks et Christine McVie, deux des rares femmes, compositrices, instrumentistes et interprètes, à avoir brillé dans un milieu ultramasculin.

Documentaire de Sophie Rosemont (France, 2024, 53mn)

