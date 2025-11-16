El Gusto, c’est l’histoire d’un groupe de musiciens Algériens, séparés par l’Histoire il y a 50 ans, et réunis aujourd’hui sur scène pour partager leur passion commune : la musique chaâbi.
Roberto Alagna puise ses forces de l’Italie
Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...
Pour la plupart des gens, la musique revêt une importance irremplaçable. Elle n’est pas seulement un moyen de se...
Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Nabucco, l’opéra emblématique de Giuseppe Verdi, qui devint...
Tupac Shakur reste un personnage controversé et incompris longtemps après la fusillade qui a mis fin à sa vie....
Gaëlle Schwimmer et Carlyn Monnin sont deux jeunes femmes trentenaires, jurassiennes et cousines. Gaëlle est courtière en immobilier et...
Guidés par la voix de l’animateur radio américain Leroy Downs, en immersion dans l’environnement et la communauté de musiciens...
Les valeurs familiales, le meilleur booster de ce chanteur d’opéra
Orpheus XXI est né en 2016 à l’initiative de Jordi Savall et rassemble des musiciens et chanteurs réfugiés. Au...
Les cordes en boyau d’agneau de son violon ont participé à la renommée de Niccolò Paganini (1782-1840). Leur commerce,...
De plus en plus d’artistes se sont fait connaître par internet. Parmi les plus connus Kamini, Yelle, Grégoire, Lili...
Oum Kalthoum, Warda al-Jazairia, Fayrouz, Asmahan et Dalida, les grandes divas arabes de 1920 aux années 1970. L’âge d’or...
Jacques Brel, né le 8 avril 1929 à Schaerbeek (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique), et mort le 9 octobre 1978...
À partir d’images d’archives et d’interviews récentes, découvrez la vie et l’oeuvre d’un artiste hors du commun qui a...
Découvrez Thibault Cauvin, le virtuose de la guitare.
La rencontre impromptue entre Luther Allison et Louis Bertignac. Réalisateur : Franck Verrecchia
Quand la passion du voyage et de la musique se rencontrent, quoi de plus normal que de partir sur...
Avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde entier, Pink Floyd a produit plusieurs des musiques...
La compréhension de l’acoustique musicale passe par une démarche de déconstruction des instruments de musique, permettant ainsi une exploration...
Vincent Vallat est un enfant des Franches-Montagnes. Bercé par la musique depuis toujours, il est devenu chanteur populaire. A...
