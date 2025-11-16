Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Kim Logan : Music City par delà la country Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Podcast Nabucco Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Nabucco, l’opéra emblématique de Giuseppe Verdi, qui devint...

Documentaire Tupac contre Shakur Tupac Shakur reste un personnage controversé et incompris longtemps après la fusillade qui a mis fin à sa vie....

Documentaire La complicité musicale de deux cousines Gaëlle Schwimmer et Carlyn Monnin sont deux jeunes femmes trentenaires, jurassiennes et cousines. Gaëlle est courtière en immobilier et...

Documentaire Escale à New York : à la recherche des artistes de Brooklyn Guidés par la voix de l’animateur radio américain Leroy Downs, en immersion dans l’environnement et la communauté de musiciens...

Documentaire Orpheus XXI, musiciens en exil Orpheus XXI est né en 2016 à l’initiative de Jordi Savall et rassemble des musiciens et chanteurs réfugiés. Au...

Documentaire Niccolò Paganini : L’exceptionnelle histoire des cordes de violon Les cordes en boyau d’agneau de son violon ont participé à la renommée de Niccolò Paganini (1782-1840). Leur commerce,...

Documentaire Mon ado est une star grâce à internet De plus en plus d’artistes se sont fait connaître par internet. Parmi les plus connus Kamini, Yelle, Grégoire, Lili...

Documentaire Divas : d’Oum Kalthoum à Dalida Oum Kalthoum, Warda al-Jazairia, Fayrouz, Asmahan et Dalida, les grandes divas arabes de 1920 aux années 1970. L’âge d’or...

Documentaire Jacques Brel, une scène de vie Jacques Brel, né le 8 avril 1929 à Schaerbeek (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique), et mort le 9 octobre 1978...

Documentaire Imagine : John Lennon À partir d’images d’archives et d’interviews récentes, découvrez la vie et l’oeuvre d’un artiste hors du commun qui a...

Documentaire Blues for two – Louis Bertignac & Luther Allison La rencontre impromptue entre Luther Allison et Louis Bertignac. Réalisateur : Franck Verrecchia

Documentaire Musiciens vagabonds, Jane et Etienne voyagent avec leurs ânes dans les Alpes italiennes Quand la passion du voyage et de la musique se rencontrent, quoi de plus normal que de partir sur...

Documentaire Pink Floyd : l’histoire d’un groupe de Rock légendaire Avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde entier, Pink Floyd a produit plusieurs des musiques...

Conférence Acoustique musicale, déconstruire les instruments La compréhension de l’acoustique musicale passe par une démarche de déconstruction des instruments de musique, permettant ainsi une exploration...