Documentaire

Ce sont des musiciens de premier plan, à deux doigts de la célébrité, mais qui sont rarement reconnus pour leur travail. La communauté des « mercenaires » vit et respire la musique, et pour la première fois, ils partagent leurs histoires incroyables, détaillant les hauts et les bas de la vie en tournée, les exigences des sessions et le dévouement nécessaire pour jouer aux côtés de certains des musiciens les plus emblématiques du monde. (Osbourne), Justin Derrico, Mark Schulman (P!NK), Jason Newsted (Metallica), Eric Singer (KISS), John 5 (Rob Zombie), Glen Sobel, Nita Strauss (Alice Cooper), Steve Lukather (M. Jackson, Toto), Paul Bushnell (Katy Perry), Jay Graydon (Steely Dan), Derek St. Holmes (Ted Nugent), Chris Johnson (Rihanna), et bien plus encore !

Un documentaire de Fran Strine.