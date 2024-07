Documentaire

En 2013, les Gardiens de la Paix de Schaerbeek ont osé un pari un peu fou… Souffrant d’une « mal-connaissance » de leur métier dont ils sont si fiers, les 75 agents en veste mauve ont scénarisé, réalisé et filmé leur quotidien dans vos rues. Bien que souvent vus et connus de certains citoyens, autour des écoles notamment, leurs missions ne sont pas toujours entièrement connues de tous. Et comme la prévention passe aussi par la perception que l’on se fait de l’autre et que la sensibilisation à la citoyenneté est au coeur de leur travail, la présentation en images d’un métier des plus urbains s’avérait idéale.