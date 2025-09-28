Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les mains d’un individu ou d’une élite, dans le cadre d’une idéologie prônant l’égalité sociale et l’abolition des classes.
Ces figures, souvent charismatiques, ont façonné des sociétés entières autour de leurs visions, mais leur règne s’est fréquemment accompagné de violations massives des droits de l’homme, de répressions brutales et d’une censure omniprésente.