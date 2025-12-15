Documentaire

Tortues, baleines à bosse, requin-baleines, raies manta : une prodigieuse faune marine s’épanouit le long des 2 300 kilomètres de la Barrière de corail, au large de l’Australie.

Le calcaire qui forme les squelettes des coraux, en fait de véritables puits de carbone, indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique ; de même que les courants d’eau froide remontant vers la surface, qui font drastiquement baisser la température ambiante.

Tandis que les scientifiques essaient de cartographier ces lieux d’une richesse infinie, l’écosystème s’efforce de maintenir un équilibre fragile.

Car l’île de Raine, par exemple, réputée pour les colonies de tortues vertes qui y vivent, se dégrade inexorablement.

Réalisation: John Jackson

Année: 2022