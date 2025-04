Documentaire

Les garimpeiros s’enfuient vers la sortie de la galerie, la dynamite qu’ils ont placée sur la paroi va exploser dans quelques instants. Une abondante poussière sort par le trou béant de l’ouverture. Les trois hommes prennent leur temps pour que l’air devienne respirable. Ils entrent le coeur battant comme à chaque fois, mais cette fois-ci une brèche s’est ouverte laissant découvrir une importante faille dans laquelle est posée un «monstre». Un cristal de roche qui à vue d’oeil doit peser à peu près 5 tonnes. Ce film documentaire va vous faire pénétrer dans le monde des garimpeiros du Brésil qui cherchent les cristaux les plus gros du monde : les cristaux géants. A Araçuai, à Governador Valadares, les mineurs, les marchands et les collectionneurs n’ont pas de limites dans le poids et la taille des gemmes qu’ils collectent. Vous entrerez au plus profond de leur vie, de leurs découvertes et de leurs traditions. En chemin, vous découvrirez la mine de Capon près d’Ouro Preto qui produit les topazes impériales allant du jaune d’or au mauve. Puis dans le Sud du pays, dans une ville nommée Améthysta vous pénètrerez dans les entrailles de la terre pour découvrir des géodes Améthysta si grandes qu’un homme entier peut y pénétrer. Elles se sont formées dans des lacs de lave à l’époque des grands dinosauriens. Ces gemmes exceptionnelles seront utilisées au Brésil dans des pratiques ésotériques et des cérémonies New Age dans lesquelles vous pénétrerez grâce à ce film. Mais surtout les plus beaux cristaux seront exportées vers des collections de musées comme celle du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris que vous pouvez contempler dans ce documentaire alors qu’elle est actuellement fermée au public. Vous assisterez à la création d’oeuvres d’art que Munsteiner réalisera devant vous sur des cristaux géants. Un documentaire de Patrick Voillot.