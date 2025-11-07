Documentaire

Le chocolat, une passion dévorante ! Ils ont fait du cacao leur raison de vivre. Laura, jeune maman passionnée de pâtisserie, s’entraîne sans relâche pour un grand concours.Christophe, chocolatier aventurier, part au Cameroun pour améliorer la production du cacao local. Et Victoire, “chocologue”, explore les saveurs les plus inattendues pour séduire les grands chefs parisiens.

Entre créations folles, compétitions intenses et voyages au bout du monde, découvrez les visages de ceux qui font du chocolat un art de vivre.

Un reportage réalisé par Alex Gary.

