Documentaire



Pour les animaux emblématiques de la faune africaine, le long chemin vers l’âge adulte est semé d’embûches. Mais les difficultés et les dangers sont de natures différentes selon les espèces et chacune trouve des solutions bien à elle pour amener un maximum de leur progéniture à maturité. Avec des mères plus ou moins attentionnées au sein de groupes plus ou moins solidaires, chaque petit fait son éducation jusqu’au jour de la rupture, quand l’adolescence se termine et qu’il faut prendre son indépendance.

GRANDIR DANS LA SAVANE raconte avec humour et émotion le grand jeu de l’apprentissage de la vie pour les bébés animaux d’Afrique.

Auteur: Jean-Marc DAUPHIN