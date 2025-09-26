Documentaire

De Canton aux plateaux tibétains, Vivien s’embarque dans une odyssée culinaire de 4000 km à travers la Chine. Sans plan, sans repères linguistiques, mais avec une faim insatiable, il explore marchés nocturnes, villages reculés et festins communautaires.

Au menu : serpents grillés, insectes frits, plats de yak, têtes de mouton et street food explosive. Mais ce voyage est aussi fait de rencontres humaines : pêcheurs, nomades, moines tibétains, familles paysannes et convives inattendus. Chaque étape dévoile la richesse, les contrastes et parfois la dureté de la cuisine chinoise.

Une immersion brute et fascinante dans un pays où la nourriture est bien plus qu’un repas : une culture, une aventure, un lien.