Dans le magnifique département du Cantal, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la châtaigne s’impose comme la vedette incontestée de la saison automnale.

Symbole de convivialité et de traditions ancestrales, ce fruit au goût délicat a su conquérir les cœurs et les papilles des gourmets et des gourmands.

La châtaigne, fruit du châtaignier, est depuis des siècles une ressource précieuse pour les populations locales.

Dans le passé, elle était même surnommée le « pain des pauvres » en raison de sa capacité à se substituer au blé lorsque les récoltes étaient insuffisantes. Aujourd’hui, elle est considérée comme un produit de terroir à part entière, prisé pour sa richesse nutritionnelle et ses saveurs uniques.

Chaque automne, les forêts du Cantal se parent de couleurs chatoyantes, annonçant l’arrivée de la récolte. Les familles se retrouvent pour ramasser ce précieux fruit, perpétuant ainsi une tradition qui se transmet de génération en génération.

Cette activité, au-delà de son aspect utilitaire, est un véritable moment de partage et de communion avec la nature.

La châtaigne du Cantal se distingue par sa qualité exceptionnelle. Grâce au climat et au sol riches de la région, elle développe un goût doux et sucré qui séduit les amateurs de produits authentiques. Elle est utilisée dans une multitude de préparations culinaires, des plats salés aux desserts.

Les chefs étoilés comme les cuisiniers amateurs s’en inspirent pour créer des recettes innovantes, mettant en valeur ce fruit emblématique.

Le célèbre « marché de la châtaigne » qui se tient chaque année à Mourjou est l’un des événements incontournables pour découvrir toutes les déclinaisons possibles de ce produit phare. On y trouve des châtaignes grillées, des purées, des farines, et même des liqueurs, le tout dans une ambiance festive et chaleureuse.

Ce rendez-vous attire des milliers de visiteurs venus célébrer ce fruit et les savoir-faire locaux.

La châtaigne est également au cœur de nombreux projets de valorisation du patrimoine naturel et culturel du Cantal. Des initiatives locales visent à préserver les vergers de châtaigniers et à encourager une production durable et respectueuse de l’environnement, garantissant ainsi l’avenir de cette richesse régionale.